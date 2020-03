Coronavirus: Provincia Bolzano distribuisce scaldacollo

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Nell'ambito dei provvedimenti contro l'emergenza coronavirus la Provincia di Bolzano, nell'intento di rafforzare le misure di prevenzione già in atto, ha deciso di organizzare una distribuzione gratuita di scaldacollo.

"La situazione è grave, molto grave. Se il tasso d'infezione rimarrà ai livelli attuali, nel giro di pochi giorni i nostri ospedali saranno saturi", ammonisce l'assessore Thomas Widmann, che aggiunge: "Invito vivamente ogni cittadina, ogni cittadino, a rispettare le norme di sicurezza e, prima di ogni altra cosa, a rimanere a casa. Ognuno di noi dovrebbe comportarsi come se avesse contratto l'infezione!" In collaborazione con la società di distribuzione stampa SPV e con le rivendite di giornali, a partire da sabato 21 marzo saranno distribuite gratuitamente migliaia di scaldacollo. Sono disponibili in tre taglie - uomo, donna e bambino - e si possono ritirare, assieme ad un volantino con le informazioni più importanti, presso tutte le rivendite di giornali, le edicole e le tabaccherie della provincia. (ANSA).