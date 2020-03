Coronavirus: 19 morti e 555 positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Il numero dei decessi da infezione Sars-CoV-2 registrati in Alto Adige si attesta sinora a 19 persone. Si tratta di persone anziane con una o più malattie pregresse. Da parte dell'Azienda sanitaria sono stati effettuati tra ieri e questa mattina 865 tamponi, 114 di questi sono risultati positivi. Al momento attuale quindi 555 persone sono risultate positive in Alto Adige all'infezione Sars-CoV-2.

Il numero complessivo dei test effettuati sale quindi a 4433 rilevati su 3094 persone. Sono complessivamente 172 le persone positive al Sars-CoV-2 assistite nei normali reparti dell'Azienda sanitaria provinciale. A questi si aggiungono ulteriori 60 casi sospetti. Sono 30 i pazienti, affetti da Covid-19, che attualmente richiedono un'assistenza intensiva. Ad oggi (20 marzo) il numero delle persone poste in quarantena domiciliare in Alto Adige è di 1855 unità. (ANSA).