Tutto il Tirolo dichiarato zona protetta

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Tutto il Tirolo è stato dichiarato zona protetta. I casi positivi di coronavirus in Austria sono saliti a 1.843, solo in Tirolo si registrano 437. Fa discutere in Austria la gestione dell'emergenza nel Tirolo che ha una forte vocazione turistica. Nei giorni scorsi erano stati isolati solo alcuni centri sciistici, ritenuti dei focolai. Ora il governatore Guenther Platter ha esteso le limitazioni agli spostamenti su tutti i 279 Comuni del land. Le località limitrofe potranno solo essere raggiunte, se nel proprio paese non ci sono negozi, farmacie oppure medici. (ANSA).