Coronavirus: Consiglio trentino approva ddl per economia

Approvato dal Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge della Giunta per varare misure urgenti a sostegno dell'economia di fronte all'emergenza Coronavirus. Il testo è stato approvato con 22 voti a favore e 5 astensioni espresse dal Pd e da Futura, e integrato con alcuni emendamenti a sostegno delle famiglie e dell'economia trentina.

Nel suo intervento il presidente Maurizio Fugatti ha preannunciato la presentazione a breve di un ulteriore disegno di legge a favore delle imprese, "per l'elaborazione del quale la Giunta prenderà in considerazione tutte le proposte emerse dalla discussione di oggi e anche degli emendamenti delle minoranze che non sono stati recepiti".