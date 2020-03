Coronavirus: 441 i contagiati, 16 le vittime

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Continua a crescere il numero dei contagiati dal Coronavirus in Alto Adige. Le persone affette da Covis-19 sono ormai 441. Di questi 25 sono in terapia intensiva.

Sono 16 le persone decedute che avevano contratto il virus.

Solo nella giornata di ieri sono stati consegnati all'Azienda sanitaria 1.000 tamponi. Di questi 750 sono stati analizzati e 58 hanno dato esito positivo. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 3.568 tamponi a 2.504 persone. 134 persone positive sono ricoverate negli ospedali altoatesini. 59 sono attualmente i casi sospetti, mente 25 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In quarantena ci sono ora un totale di 1.619 persone.

L'azienda sanitaria ribadisce ancora una volta che la catena dell'infezione può essere interrotta solo se tutti seguono le regole stabilite dai decreti e dalle ordinanze. Quindi la cosa migliore è stare il più possibile a casa. Per tutti gli altoatesini il motto deve essere sempre #iorestoacasa, si ribadisce in una nota della Provincia. (ANSA).