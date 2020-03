Kompatscher, siamo comunità forte e ce la faremo

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - "Credo e confido nella responsabilità e nel senso civico dei cittadini, sapendo che noi siamo una vera comunità, una comunità forte e che, con questo spirito, ce la faremo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, nella conferenza stampa virtuale quotidiana. "Le misure adottate hanno tutte lo stesso fine -ha aggiunto- interrompere la catena delle infezioni ed evitare l'ulteriore diffondersi del virus. Questo sarà possibile solo se tutti osserviamo puntualmente le regole ed i suggerimenti degli esperti". "Saremo in grado di ottenere questo risultato - ha detto ancora Kompatscher - solo se rimarremo disciplinati e saremo in grado di offrire i servizi sanitari lì dove serve, ma se non ci sarà questa disciplina, allora saremo sicuramente in grande difficoltà". "Purtroppo, mi giungono notizie che in qualche comune ci sono troppe persone che non osservano le regole. Ho dato indicazioni alle forze dell'ordine di fare osservare le regole e di infliggere le sanzioni previste", ha concluso Kompatscher. (ANSA).