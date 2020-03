Coronavirus: nuova vittima in Trentino, salgono a 8 i morti

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - C'è una nuova vittima per il coronavirus in Trentino, si tratta di un uomo di 93 anni residente nel comune di Bleggio Superiore. Sono 128 casi di coronavirus in più rispetto a ieri, i numeri salgono quindi a 719 in totale. Di questi, a 463 è stato effettuato il tampone, 256 non hanno invece fatto il tampone ma sono considerati contagiati per aver avuto contatti con persone infettate. Sono 413 le persone a domiclio, 11 nelle Rsa, 139 nei reparti di malattie infettive, 14 in alta intensità, 22 in terapia intensiva e 12 le persone guarite, due in più di ieri. Sono infine migliorate le condizioni del giovane del 2004 che ieri era aiutato con il ventilatore per la respirazione. Lo ha comunicato l'assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

Il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha inoltre annunciato che saranno trasferiti in un ospedale Trentino due pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva a Bergamo, un uomo ed una donna. "Non possiamo sottrarci a gesti di solidarietà e responsabilità", ha commentato Fugatti. (ANSA).