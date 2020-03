Confcommercio Trentino chiede differimento pagamenti utenze

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - Tra le molte difficoltà che l'epidemia sta causando alle imprese trentine c'è anche il problema delle utenze: molte aziende, con gli incassi azzerati, non riescono a far fronte all'impegno. Per questo Confcommercio Trentino, per mano del presidente Giovanni Bort, ha chiesto a Dolomiti Energia e Dolomiti Ambiente il differimento dei pagamenti delle utenze con la possibilità di negoziare la rateizzazione degli stessi al momento del saldo.

Il presidente Bort ha chiesto infatti "la disponibilità a concedere un congruo differimento dei termini di pagamento delle fatture relative alle bollette dei rifiuti. Si chiede, altresì, che alla scadenza del predetto termine di differimento il versamento delle bollette sospese venga consentito mediante rateizzazione nella misura che sarà concordate con le singole imprese".

La richiesta, inviata stamattina alla società di via Fersina, verrà inoltrata anche alle altre aziende del settore operanti sul territorio trentino. (ANSA).