Code al Brennero, ma non è colpa del coronavirus

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Sull'autostrada del Brennero attualmente si registrano code in direzione nord tra Bressaone e Brennero. La causa non sono i controlli anti-coronavirus, ma un grave incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada dell'Inntal a Kufstein, nei pressi del confine con la Germania.

Per rimuovere i due tir coinvolti nel tamponamento, l'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore, ma ora è nuovamente aperta. Per non accentuare ulteriormente la situazione in Tirolo, le autorità austriache hanno temporaneamente introdotto al Brennero un 'dosaggio' degli ingressi dei mezzi pesanti. (ANSA).