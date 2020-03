Ha il reddito cittadinanza, affitta casa Itea a spacciatore

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - La Guardia di Finanza di Trento ha denunciato per spaccio un tunisino pregiudicato di 39 anni e denunciato un italiano che sarà invece perseguito per l'indebito conseguimento delle agevolazioni sociali, dal momento che l'uomo riceve il reddito di cittadinanza, e anche per aver affittato in nero allo spacciatore il suo appartamento Itea a Trento.

I finanzieri hanno fermato il 39enne e gli hanno trovato addosso una dose di cocaina e la chiave di un appartamento. In casa, nelle pieghe di una bandiera italiana, accuratamente ripiegata ed appoggiata sul comodino vicino al letto del tunisino, le fiamme gialle hanno trovato altra cocaina e altre dosi sono invece state scoperte negli orli di due paia di pantaloni appesi nell'armadio e di una coperta, dove erano state cucite. (ANSA).