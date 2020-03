Coronavirus: Trentino, operai scioperano nelle fabbriche

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - Continua anche oggi la protesta in diverse fabbriche metalmeccaniche in Trentino. I lavoratori scioperano per la tutela della loro sicurezza e della loro salute di fronte all'emergenza contagio.

Gli operai sono in sciopero per 2 ore alla Fly, per 2 ore alla Siemens, 8 ore alla Pama, 2 ore in Dana Rovereto fino a venerdì, 8 ore alla Mariani ad oltranza e 8 ore alla Sapes fino a venerdì.

Ieri, ricorda la Fiom del Trentino, hanno scioperato la Lincoln di Storo, 2 ore alla Coster2, 2 ore alla Siemens, 8 ore Pama ed Ebara, mentre in Mariani e Sapes è sciopero ad oltranza per tutta la settimana. (ANSA).