Bilancio morti in Alto Adige sale a dieci

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - Sale a dieci il numero dei morti per coronavirus in Alto Adige. Lo ha comunicato l'assessore provinciale Thomas Widmann in una conferenza congiunto con il governatore Arno Kompatscher. L'ultime vittime sono state un uomo di 87 anni e una donna di 82 anni. "Attualmente ogni giorno vengono analizzati 650 tamponi", ha aggiunto, sottolineando la necessità di interrompere la catena di contagio. (ANSA).