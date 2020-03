Coronavirus: 316 posti letto in Trentino, 132 sono occupati

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - "Ringrazio imprese e cittadini che stanno versando soldi sul conto corrente dedicato. Noi stiamo impegnando al massimo per poter acquisire le tecnologie e le strumentazioni che possono implementare la nostra rete di 316 letti che abbiamo messo a disposizione per combattere questa malattia. Abbiamo ordinato altri 40 ventilatori per la rianimazione per una valore di oltre 1 milione di euro, 22 ventilatori non invasivi, 28 monitor, 10 letti di terapia intensiva e 7 ecografi portatili. Queste sono le attrezzature più significative per un piano complessivo di quasi 3 milioni di euro a potenziare la nostra offerta. Di questi 316 letti ieri ne avevamo occupati 101 oggi con il crescere del numero sono già 132 i letti occupati. La domanda è forte e noi dobbiamo essere pronti a garantire. C'è poi l'arrivo di nuovi medici, ne abbiamo 6 in servizio, 4 anestesisti e due internisti". Lo ha detto il direttore generale dell'Azienda sanitaria trentina, Paolo Bordon. (ANSA).