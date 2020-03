Comune di Trento sospende mercato giovedì e contadino

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - Il mercato del giovedì, con soli stand di generi alimentari, e i mercati contadini che si tengono il mercoledì in via Filzi e il sabato in piazza Dante sono sospesi. Lo fa sapere il Comune di Trento in una nota, dopo che in un primo momento tutte e tre le iniziative erano state confermate. "Pur in presenza della possibilità concessa dal Dpcm di organizzare mercati collegati alla filiera alimentare - si legge - coerentemente con l'invito a rimanere a casa limitando gli spostamenti alla stretta necessità - ma soprattutto con l'indicazione di fare la spesa il più possibile vicino alla propria abitazione - si comunica che sia il mercato del giovedì e che quelli contadini sono sospesi". (ANSA).