Sanità: in Trentino garantite solo prestazioni alta priorità

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - In questa fase di emergenza, nelle strutture sanitarie trentine sono garantite solo le prestazioni ambulatoriali con alta priorità clinica, mentre sono sospese tutte le altre, compresa l'attività di libera professione. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale di Trento.

In questo periodo, e fino a fine emergenza, sarà possibile prenotare solo tramite il call center telefonico (848 816 816 da telefono fisso e 0461 379400 da cellulare), mentre il sistema di prenotazione Cup-online è temporaneamente sospeso. Le persone già in possesso di una prenotazione verranno contattate dagli operatori. (ANSA).