Coronavirus: in Trentino 440 contagi, +62 rispetto a ieri

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Sono 440 le persone contagiate da Coronavirus in Trentino, 62 in più rispetto a ieri. Di queste 293 sono state sottoposte a tampone, 147 sono ritenute contagiate. In terapia intensiva sono ricoverate 17 persone.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, precisando che il dato "non deve fare abbassare l'attenzione, perché il picco che non è ancora arrivato sarà alto, in base alle previsioni dei vertici sanitari, e potranno esserci vittime".

l direttore dell'Azienda sanitaria provinciale, Paolo Bordon, ha detto che al momento sono utilizzati negli ospedali 101 posti per la gestione del Covid-19 su un totale di 316 a disposizione.

