Coronavirus: Fbk lancia sito aperto a tutti con dati e studi

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - La Fondazione Bruno Kessler lancia il portale #menoviruspiùconoscenza con contenuti digitali a disposizione di tutti: online si possono trovare notizie sugli studi scientifici internazionali dei ricercatori FBK dedicati alla pandemia di Covid-19, i progetti umanistici per studiare le reazioni alle epidemie e pandemie nella storia, riflessioni filosofiche su cosa può aiutare la dimensione umana in situazioni come questa, ma anche tanti contenuti digitali da utilizzare in questi giorni a casa, dedicati sia agli adulti sia ai bambini.

Collegandosi al portale sarà inoltre possibile scaricare favole scientifiche per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie, seguire le lezioni di "Costruire il futuro" per gli studenti delle scuole superiori, rivedere le conferenze sui grandi temi culturali e di attualità, guardare pillole di scienza, ascoltare interviste alle ricercatrici e ai ricercatori, fare una visita virtuale ai laboratori Fbk direttamente da casa.

Intanto le sedi della fondazione sono chiuse e le attività proseguono in telelavoro, con oltre 400 le persone collegate da casa. "Negli ultimi anni", sottolinea il presidente della Fondazione Francesco Profumo, "Fbk ha investito molto nella direzione dello smart working. In questo momento storico così difficile la nostra capacità di essere agili e la nostra flessibilità ci hanno consentito di continuare a lavorare anche da casa. Un esempio che può essere replicato da molte altre realtà del nostro Paese". (ANSA).