Aiut Alpin, questo invernto 58 interventi notturni

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - L'Aiut Alpin Dolomites nel corso della stagione invernale, terminata ieri, ha effettuato 475 interventi, di cui 58 con l'ausilio dei visori notturni. La maggior parte di questi interventi invernali sono stati eseguiti per feriti su piste da sci. Il resto per sci alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro, stradali ed emergenze sanitarie. 7 voli riguardavano travolti in valanga.

Aiut Alpin Dolomites riprenderà l'attività a metà giugno 2020 per la stagione estiva. (ANSA).