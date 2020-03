Croce Bianca Aa, servono maschere e tute

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - La Croce Bianca altoatesina ha lanciato su Facebook un appello per maschere e tute protettive.

"Sono - si legge - giorni di intervento speciali per i nostri collaboratori in tutte le parti della provincia. Vogliamo ringraziare per il grande sostegno che prendiamo dalla popolazione. Attualmente, un impegno importante per noi è la massima protezione per tutti i nostri collaboratori. Per questo siamo alla ricerca di: maschere protettive (maschere chirurgiche, FFP2 e FFP3); tute protettive, occhiali di protezione. "Imprese o anche privati che possono aiutarci, preghiamo di contattare il nostro numero verde 800110911", così il post della Croce Bianca.