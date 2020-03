Fugatti,proprietari seconde case tornate a casa

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Il governatore trentino Maurizio Fugatti ha lanciato un appello di tornare ai proprietari di seconde case che risiedono in altre regioni e "si trovano in Trentino in villeggiatura". "Riceviamo dai sindaci - ha detto - molte segnalazioni al riguardo. La situazione si sta aggravando e quindi chiediamo a queste persone il rispetto delle regole e dunque le invitiamo a tornare nelle loro abitazioni di residenza. Questo significa essere responsabili". "Dobbiamo dare una risposta sanitaria a chi rispetta le regole. Il Trentino sarà responsabile con chi sarà responsabile", ha aggiunto.

(ANSA).