Biathlon: Wierer fa il bis, vince la coppa del mondo

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Seconda coppa del mondo di fila per Dorothea Wierer. L'azzurra, grazie all'11/o posto nella pursuit nella tappa di cdm di Kontiolathi in Finlandia si aggiudica il trofeo di cristallo per il secondo anno consecutivo. La vittoria di tappa è andata alla francese Simon, terza l'altra azzurra, Lisa Vittozzi. (ANSA).