Trasporti con orari e modalità festive in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - A partire da oggi 13 marzo 2020 per i servizi ferroviari e dal 15 marzo 2020 per i servizi urbani ed extraurbani Trentino trasporti ha adottato importanti provvedimenti inerenti la gestione del trasporto pubblico locale. L'obiettivo - informa la Provincia di Trento in una nota - è quello di contenere la diffusione del Covid-19. A Trento e Rovereto, da lunedì 16 marzo 2020 e per tutte le successive giornate feriali dal lunedì al sabato, i servizi di trasporto pubblico urbano sono effettuati con orario e modalità festive.

Da domenica 15 marzo e per tutte le successive giornate di domenica e festive, i servizi di trasporto pubblico urbano sono sospesi. Sabato 14 marzo sono sospese tutte le corse notturne del Servizio Urbano di Rovereto. Fa funivia di Sardagna resta aperta dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 ma chiusa la domenica ed i festivi.

Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano in Alto Garda, tutti i servizi previsti nei giorni festivi sono sospesi da domenica 15 marzo. A partire da lunedì 16 saranno effettuate nei giorni feriali dal lunedì al sabato solo le corse previste sull'orario per i giorni festivi. Pertanto saranno garantite solamente le corse indicate con i simboli: "giornaliero; festivo". Da lunedì 16 marzo sono sospese tutte le corse dei servizi urbani di Pergine, di Predaia, di Ville d'Anaunia e di Vallelaghi.

Si ricorda che in tutto il Trentino, per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie (comprese le necessità di recarsi da parenti non autosufficienti) sarà possibile contattare il numero verde 800390270 (elastibus) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per richiedere uno specifico trasporto gratuito, purché la richiesta arrivi entro le 17 del giorno precedente. I servizi di trasporto (gratuito) saranno svolti dalle imprese del consorzio trentino autonoleggiatori. Il servizio di prenotazione sarà attivo da sabato 14 marzo 2020. Informazioni su www.trentinotrasporti.it. (ANSA).