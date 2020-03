Coronavirus: Thun dona 100.000 euro e lancia raccolta fondi

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - La Fondazione Lene Thun onlus, da tempo impegnata nelle oncologie pediatriche attraverso la modellazione ceramica, ha deciso di donare 100.000 euro e di lanciare una raccolta fondi straordinaria per sostenere lo sforzo dei medici, degli infermieri, nonché di tutto il personale sanitario specialistico costantemente impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19 e potenziare così le strutture ospedaliere e i reparti di terapia intensiva coinvolti.

"Ora più che mai c'è bisogno di aiutare le nostre strutture sanitarie intensificando il servizio da una parte, e dall'altra dando respiro al sistema. La nostra salute è il bene più prezioso che esista e dobbiamo impegnarci tutti in uno sforzo comune affinché venga tutelata a tutti i livelli", afferma il presidente di Thun spa, Peter Thun. "Non possiamo rimanere indifferenti a questa situazione. Il nostro Paese - prosegue Thun - ha bisogno di unità e di risorse ed è doveroso contribuire con ogni mezzo. La nostra Fondazione, da sempre impegnata negli ospedali italiani nei reparti di oncologia pediatrica, si è messa subito a disposizione e a supporto di chiunque voglia soste-nere l'immane sforzo a cui è sottoposto tutto il personale ospedaliero impegnato nella lotta alla malattia. Oggi più che mai serve l'aiuto di tutti per aiutare il sistema e proteggere le categorie più deboli." (ANSA).