Coronavirus: secondo morto in Trentino,è parroco Campitello

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Secondo morto per Coronavirus in Trentino: si tratta di un sacerdote, il parroco d Campitello di Fassa, di 86 anni. E' deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Rovereto.

Lo ha reso noto l'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, precisando che alle ore 14 di oggi i contagi in Trentino sono 171, 56 in più rispetto a ieri. Di questi 4 sono i guariti, due i deceduti, 19 le persone ricoverate in terapia intensiva, 45 nel reparto infettivi, 111 si trovano a casa.

