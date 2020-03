Secondo decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Ieri a Bolzano è avvenuto un secondo decesso legato al Covid-19. L'ottantottenne, già affetto da pregresse patologie, era stato ricoverato domenica scorsa nel reparto di Malattie Infettive e ieri è sopraggiunto il decesso.

Il numero di persone che in Alto Adige risultano positive è pertanto salito a 125. Il numero totale di persone sottoposte al test da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è ora di circa 600, 50 casi confermati e 20 casi sospetti sono stati ricoverati negli ospedali altoatesini. All'ospedale provinciale di Bolzano, 21 persone risultate positive si trovano presso il reparto Malattie Infettive e una in quello di Medicina. Sette casi confermati si trovano all'ospedale di Silandro, altri nove all'ospedale di Vipiteno.Da ieri, anche l'ospedale di San Candido si occupa della cura dei pazienti affetti da coronavirus. Qui sono attualmente ricoverati cinque casi confermati. Presso l'ospedale di Merano, sei casi confermati e due casi sospetti sono attualmente in Terapia Intensiva.

Inoltre, una persona è in cura presso il reparto di Terapia Intensiva di Bolzano. (ANSA).