Coronavirus: domenica messa Muser a porte chiuse

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Domenica 15 marzo, la prima senza messe pubbliche nella diocesi di Bolzano-Bressanone, il vescovo Ivo Muser presiede una celebrazione eucaristica trilingue alle 9 in duomo a Bolzano. La messa sarà a porte chiuse, come da disposizioni governative, ma i fedeli potranno ascoltarla attraverso le radio diocesane e anche vederla in diretta streaming sul web. (ANSA).