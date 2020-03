Austria sospende divieto tir nei fine settimana

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - L'Austria sospende, fino al 3 aprile, il divieto per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate su tutto il territorio nazionale per garantire i rifornimenti durante l'emergenza coronavirus. Lo ha comunicato la ministra alle Infrastrutture Leonore Gewessler. Il provvedimento - ha aggiunto - sarà comunicato agli autotrasportatori e avviene in accordo con Italia e Baviera, anche per evitare code ai valichi.(ANSA).