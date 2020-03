Coronavirus: verso smaltimento code tir al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 12 MÄRZ - In autostrada del Brennero sono in via di smaltimento le code di tir diretti in Austria.

L'uscita obbligatoria per i mezzi leggeri è stata spostata da Chiusa a Ponticolo, nei pressi del confine di stato. In direzione nord tra Bolzano Nord ed il Brennero il traffico è comunque intenso con code a tratti. Le autorità hanno visibilmente velocizzato i controlli sanitari per i camionisti che lasciano l'Italia. (ANSA).