Coronavirus: sci; cancellate gare di Kranjska, coppa a Kilde

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 12 MAR - Dopo la cancellazione delle gare donne di Aare per corona virus, è arrivata anche quella delle ultime due gare uomini in programma domani e domenica in Slovenia, a Kranjska Gora, un gigante ed uno slalom. La la coppa del mondo, a classifica attuale congelata, è andata al norvegese Aleksander Kilde, leader della classifica generale con 1.202 punti seguito dal francese Alessia Pinturault con 1.148 Il norvegese Henrik Kristoffersen ha invece vinto sia la coppa di gigante che quella di slalom speciale. (ANSA).