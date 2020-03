Coronavirus, primo decesso in A. Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - In Alto Adige si registra il primo decesso di un paziente con coronavirus. Si tratta di una donna di 85 anni, morta la scorsa notte all'ospedale di Bolzano Ieri nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sono stati effettuati un totale 242 test; l'infezione da coronavirus è stata confermata per 26 persone. Ad oggi, questo significa che in totale 103 persone sono state infettate. Nella giornata di ieri sono stati complessivamente analizzati 242 campioni. Il risultato del test ha dato esito positivo per 26 persone, portando a 103 il numero totale di positivi al Sars-Cov-2 in Alto Adige. 572 persone si trovano in isolamento domestico. La situazione dei pazienti ricoverati è la seguente: 47 persone sono state ricoverate in ospedale, di queste 33 sono risultate positive al test e altre 14 sono sospettate di avere contratto la Sars-Cov-2. 14 persone senza sintomi, ma con sospetta infezione da coronavirus, sono ancora in quarantena nella struttura di Colle Isarco. A Merano sei persone sono in terapia intensiva, a Bolzano una. La situazione dei posti letto nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige continua ad essere sotto controllo, sia per quanto riguarda i ricoveri regolari che per quelli in terapia intensiva. L'anziana deceduta durante la notte era stata ricoverata all'ospedale provinciale di Bolzano il 9 marzo. Le condizioni dell'ultraottantenne si erano rapidamente aggravate, tanto che la scorsa notte è purtroppo deceduta. La donna era risultata positiva al test Covid-19, informa l'Azienda sanitaria.