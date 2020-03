Coronavirus, code tir fino a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Proseguono i controlli sanitari delle autorità austriache al Brennero, che causano lunghe code di tir sul versante italiano dell'autostrada del Brennero. La Centrale viabilità della Provincia di Bolzano segnala code tra Bressanone e il confine di stato, ovvero per oltre 50 chilometri. A Bolzano questa mattina regna il silenzio. A causa delle code di tir in direzione nord per i controlli anti-coronavirus in Austria, l'ultimo tratto dell'autostrada del Brennero è off limits per il traffico leggero. Auto e furgoni devono lasciare l'A22 al casello di Chiusa, prima di Bressanone, e proseguire sulla strada statale. Da Bolzano nord sono, inoltre, chiuse tutte le entrate in A22 in direzione Brennero.