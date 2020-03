Coronavirus: prima vittima in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - C'è la prima vittima di corona virus in Trentino. Si tratta di una donna anziana di 81 anni di Borgo Valsugana. Era a casa con sintomi di bronchite ed è arrivata in ospedale ieri sera in arresto cardiaco, quindi il personale sanitario, riscontrando un quadro complesso, ha fatto il tampone, che poi ha dato esito positivo.

"I casi sono aumentati rispetto a ieri. Più 38 casi alle 14 di oggi. Siamo arrivati a 115 totali, di cui 4 sono guariti.

Abbiamo in tutto 62 persone a domicilio, 23 nei reparti di malattie infettive, 13 nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Arco, 5 in terapia intensiva a Rovereto (dove i posti disponibili sono in tutto 9) e 7 in alta intensità. Lo hanno detto l'assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, ed il direttore dell'Azienda sanitaria provinciale, Paolo Bordon. I malati sono al momento in tre ospedali trentini: Trento, Rovereto e Arco. (ANSA).