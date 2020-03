Supermercati aperti nel weekend a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - In relazione all'applicazione del decreto governativo #iorestoacasa per la gestione dell'emergenza Coronavirus, a parziale rettifica di quanto comunicato ieri, i negozi di generi alimentari, a prescindere dalle dimensioni, potranno tenere aperto anche nel fine settimana, compresi i supermercati presenti all'interno dei centri commerciali. Lo comunica una nota della Provincia autonoma di Trento.

Questo per consentire alla popolazione di diluire l'afflusso per fare la spesa nel corso della settimana, evitando l’affollamento dei negozi. Resta l'obbligo, per i gestori, di stabilire un numero massimo di persone che possano contemporaneamente frequentare l'esercizio, garantendo la distanza di un metro tra i clienti.