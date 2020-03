Incendio distrugge stalla a Brentonico

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Un incendio sulle cui cause indagano i carabinieri ha distrutto questa notte la stalla dell'azienda Schelfi a Brentonico, in località Viseni, dove venivano custodite un'ottantina di mucche da latte. Venti animali sono morti nel rogo, mentre altri sessanta sono stati salvati dai vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per molte ore per avere ragione delle fiamme.