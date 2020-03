Coronavirus: in Trentino +25 contagiati rispetto a ieri

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Sono attualmente 75 i casi di contagio da Coronavirus in Trentino, 25 in più rispetto a ieri.

Il dato, aggiornato alle 14 di oggi, è stato reso noto dall'assessore alla salute Stefania Segnana.

I ricoverati nel reparto infettivi sono 28, 4 quelli in terapia intensiva, 43 assistiti a domicilio. I contagiati a Trento sono 27. Rispetto a ieri c'è una persona guarita.

Verranno assunti a tempo determinato specializzandi trentini dell'ultimo e penultimo anno di medicina all'Università di Verona. Lo prevede una delibera che sarà approvata venerdì dalla Giunta provinciale di Trento.