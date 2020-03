Coronavirus: 14 nuovi casi in Trentino, 52 in totale

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - "Ad oggi abbiamo 14 nuovi casi positivi al tampone. In tutto sono 52 casi dall'arrivo del coronavirus in Trentino. Di questi 28 sono a domicilio, 19 nei reparti di malattia infettiva e tre in terapia intensiva. Di questi 52 casi, due persone sono guarite e stanno bene e questo ci fa molto piacere". Lo ha detto l'assessore provinciale alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.