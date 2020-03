Niente matrimoni e Fiera di San Giuseppe

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - La Fiera di San Giuseppe - in programma per domenica 22 marzo - è rinviata a data da destinarsi. Lo comunica una nota del Comune di Trento. Annullati anche i matrimoni in programma fino al 3 aprile a Trento. Su indicazione del Commissariato di Governo e in applicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono annullati tutti i matrimoni civili in programma fino al prossimo 3 aprile nei palazzi del Comune di Trento.