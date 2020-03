Giunta Trentino chiude gli impianti

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - Da martedì sera gli impianti di risalita in Trentino saranno chiusi. Lo ha deciso la Giunta provinciale, al fine di garantire un rafforzamento delle misure per il contenimento dei contagi, dopo le prime disposizioni impartite per evitare concentrazioni di persone non conformi alle disposizioni del decreto governativo.