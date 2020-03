Coronavirus: controlli Nas su piste e locali in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - Denunciati il gestore di una discoteca e quello di un ristorante I carabinieri di Bolzano, con la collaborazione di quelli del Nucleo antisofisticazione e sanità di Trento, negli ultimi tre giorni, hanno svolto diversi controlli al fine di verificare l'applicazione dell'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano e del vigente decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Covid-19.

In Val Venosta i carabinieri di Silandro hanno denunciato il gestore di una discoteca e hanno richiesto l'ordinanza di chiusura della stessa già venerdì sera. Il numero dei presenti superava la capienza consentita. La sera successiva le pattuglie hanno riscontrato la chiusura di tutti i locali da ballo della Venosta. A Bolzano è stato denunciato il gestore di un bar-ristorante che ha inaugurato la nuova attività proprio sabato sera. Anche per lui una denuncia per il reato di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" e proposta di sospensione dell'attività.

Ieri mattina a Bressanone una pattuglia di carabinieri ha trovato il proprietario di una sala giochi che stava aprendo il locale. Interpellato dai due militari, l'uomo ha immediatamente provveduto a richiudere i battenti così ha evitato ogni sanzione. Sono state diverse decine i locali pubblici controllati tra la bassa atesina, il Burgraviato, la valle dell'Isarco, la Gardena, la Badia e la Pusteria. Nei comprensori sciistici di Obereggen e della Gardena i militari hanno riscontrato che le prescrizioni regolamentari sono state rispettate ovunque. Anche nei bar e apres-ski le capienze sono state rispettate. L'unica discoteca aperta a Bolzano aveva meno avventori del terzo prescritto. I controlli continueranno nei prossimi giorni.(ANSA).