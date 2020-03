Chiuso reparto Clinica S. Maria

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - Un anziano di 87 anni ricoverato per altre patologie nel reparto di medicina interna della Clinica Santa Maria di Bolzano, è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce Rai Alto Adige.

L'uomo è stato trasferito sabato all'ospedale San Maurizio di Bolzano, mentre il reparto in Clinica Santa Maria è stato chiuso. I dieci pazienti del reparto ora sono in isolamento, ma non presentano sintomi di infezione. Una ventina fra infermieri e medici che hanno assistito l'anziano infettato sono in quarantena.