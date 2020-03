Alcuni medici positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 MAR - "In Alto Adige alcuni medici si sono infettati con il coronavirus e ora sono in isolamento". Lo ha confermato Monica Oberrauch, presidente dell'ordine dei medici di Bolzano, ai microfoni di Rai Suedtirol. Oberrauch non ha però fornito ulteriori informazioni sull'identità e sul numero dei medici risultati positivi.