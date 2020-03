Spaccio di eroina e hashish, due arresti

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - I carabinieri di Trento hanno arrestato due tunisini di 36 e 49 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga - 950 grammi di hashish e 482 di eroina - è stata trovata all'interno di un appartamento di via Conci da dove erano giunte segnalazioni di un sospetto via vai di persone. I due magrebini sono stati sorpresi dai militari mentre uscivano dall'abitazione con addosso occultati 50 grammi di hashish e 2 di eroina, il primo, e 1.000 euro in contanti il secondo. In casa, occultati fra i vestiti all'interno di un armadio, sono stati rinvenuti altri 900 grammi di hashish, suddivisi in panetti da cento, 480 grammi di eroina, un bilancino di precisione e altri 7.700 euro in contanti, suddivisi principalmente in banconote da 50 e 100 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre i due arrestati sono stati portati in carcere a Trento. La droga sequestrata ha un valore complessivo al dettaglio di circa 30.000 euro.