Sci: Mayer vince discesa Kvitfjell, Kilde torna in testa cdm

(ANSA) - KVITFJELL (NORVEGIA), 07 MAR - L'austriaco Matthias Mayer ha vinto (nono successo in carriera per il due volte campione olimpico) in 1.45.02 la discesa di cdm di Kvitfjell, ultima della stagione dopo la cancellazione della Finali di Cortina.

Secondo il norvegese Aleksander Kilde in 1.48 16 che, come previsto, è tornato in testa alla classifica generale di coppa del mondo con 1.202 punti. Ha risorpassato il francese Alexis Pinturault , , che non ha fatto punti finendo oltre la 30/a posizione.

Terzo lo svizzero Carlo Janka in 1.48.39 mentre il suo connazionale Beat Feuz, oggi 4/o, con l'annullamento di Cortina, aveva gia' vinto matematicamente ieri la coppa del mondo di disciplina per la terza volta consecutiva.

Miglior azzurro - in una gara con condizioni meteo e di neve perfette - Mattia Casse ma solo 12/o in 1.49.34. Ancora piu' indietro Matteo Marsaglia in 1.49.78 ed Emanuele Buzzi in 1.50.55.

Domani e' in programma l'ultimo superG stagionale con assegnazione della relativa coppa e con ben quattro atleti, guidati dallo svizzero Mauro Caviezel, che possono ancora puntare a conquistarla. Tra loro nessun italiano. (ANSA).