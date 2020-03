Macelleria a Postal in fiamme da 24 ore

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - L'incendio di grandi dimensioni che é partito intorno a mezzogiorno di ieri presso l'azienda di lavorazione di carne a Postal non é ancora completamente domato nonostante l'intervento si durato oltre 24 ore e abbia coinvolto più di 300 Vigili del fuoco.

I lavori di spegnimento dureranno altre 24 ore come minimo e vi sarà ancora sviluppo di fumo, stimano i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano. Attualmente si sta operando con 4 escavatori con pinza per demolire la struttura e raggiungere gli ultimi focolai e procedere con il definitivo spegnimento, mentre i tecnici dell'Agenzia per l'ambiente hanno continuamente effettuato sul posto nelle giornate di ieri ed oggi misure della qualità dell'aria che hanno dato sempre valori sotto i limiti. Ciò nonostante, la direzione di intervento ha deciso di diramare questa mattina un ulteriore messaggio per la popolazione attraverso le emittenti radio e tv, consigliando i cittadini nelle immediate vicinanze della zona di intervento di tenere chiuse finestre e porte delle abitazioni e di chiudere gli impianti di ventilazione. La Colonna mobile della Croce Bianca sta dando supporto a circa 300 forze di intervento di 30 diversi Corpi di vigili del fuoco volontari di tutto il distretto e oltre. Ieri e anche oggi era presente sul posto il sindaco di Postal, Othmar Unterkofler, per chiarire con la direzione di intervento eventuali decisioni da prendere. Allo stesso modo anche l'assessore per la Protezione civile Arnold Schuler ed il presidente dell'Unione dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige Wolfram Gapp si sono recati sul posto.