Camion in fiamme dopo incidente a Lavis

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Tre ragazzi di 21, 20 e 19 anni, ed una ragazza di 20, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Rovereto dopo l'auto su cui viaggiavano è finita contro un muro prendendo fuoco dopo l'impatto. L'incidente, avvenuto a Cazzano di Brentonico, poteva avere gravissime conseguenze ma l'intervento di un passante, infermiere di professione, è stato fondamentale per velocizzare i soccorsi, poi giunti in massa con ambulanze e vigili del fuoco e carabinieri.

Sempre in mattinata, nelle prime ore del giorno, un camion carico di pallet ha preso fuoco dopo essere uscito di strada sulla tangenziale 235, all'altezza dello svincolo per Lavis.

L'autista è rimasto praticamente indenne perché ha avuto la prontezza di allontanarsi dal mezzo prima che le fiamme la avvolgessero. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi di rito.