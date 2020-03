Skipass gratis per ragazzi in Senales

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Una giornata sui sci invece che a scuola. Le Funivie Ghiacciai Val Senales, in Provincia di Bolzano, da domani sabato 7 marzo fino a domenica 15 marzo, mettono a disposizione gli impianti di risalita e le piste a titolo gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni, accompagnati da almeno un genitore.

"Le scuole sono chiuse, le nostre piste invece sono aperte, la neve fresca degli ultimi giorni ha creato un paesaggio invernale fantastico e c'è tantissimo spazio a disposizione per sciare", dichiara il Direttore Thomas Stecher. L'Associazione Turistica della Val Senales - informa una nota - "lancerà un pacchetto speciale che prevede il soggiorno gratuito di scolari e studenti se accompagnati dai genitori, noleggio gratuito e lezioni di sci a prezzi scontatissimi".