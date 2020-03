Sensore Co2 salva bimba in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - E' stato probabilmente il rilevatore di monossido di carbonio, che in Alto Adige tutti i soccorritori portano con sé, a salvare una bimba di due anni e suo padre a Lana, nel Meranese. La scorsa notte il padre ha chiamato il numero d'emergenza perché la piccola manifestava seri problemi respiratori. Quando la squadra della Croce bianca è entrata nella casa è scattato il sensore sulla divisa di un soccorritore. A questo punto padre e figlia sono stati subito portati all'aperto. La piccola è stata poi trasferita in ospedale per dei controlli, ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.