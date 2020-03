Sci: cdm; 2/a prova Kvitfjell, Kilde ancora il più veloce

(ANSA) - KVITFJELL ( NORVEGIA), 06 MAR - Sulle nevi amiche di Kvitfjell, il norvegese Aleksander Kilde in 1.48.23 è stato il più veloce anche nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di domani che domenica sarà seguita da unSuperG.

Kilde ha così lasciato intendere molto chiaramente che sulle nevi di casa vuole ritornare al più presto in testa alla classifica generale di cdm risorpassando il francese Alexis Pinturault, non un velocista eccelso, dal quale lo separano solo 26 punti.

Secondo tempo in questa seconda prova per l'altro norvegese Kjetil Jansrud (+O,12) e terzo, su una pista che anche oggi si è' progressivamente velocizzata, il francese Nicolas Raffort (+O,80) Miglior azzurro Mattia Casse, 8/o con un ritardo di 1,22. Più indietro gli altri italiani. La discesa di domani, penultima di quelle in calendario, dovrebbe poi riconfermare la coppa di disciplina nelle mani dello svizzero Beat Feuz che veleggia con quasi 200 punti di vantaggio sul piu' immediato inseguitore.

(ANSA).