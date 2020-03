Coronavirus: tre nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - Tre nuovi casi di contagio da Coronavirus sono stati accertati nelle ultime ore in Trentino.

Lo ha reso noto l'assessore alla salute Stefania Segnana.

Il primo caso è collegato al pellegrinaggio in pullman ad Assisi in cui erano rimasti già contagiate cinque persone. La persona contagiata è stata posta in quarantena a casa. Il secondo caso riguarda un uomo di 50 anni che si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Cles con problemi respiratori; dopo la prova del tampone risultata positiva, è stato ricoverato nel reparto infettivi dell'ospedale S.Chiara di Trento. La moglie è stata posta in quarantena. Un terzo caso riguarda un uomo rientrato da Milano cui ieri è stata riscontrata una polmonite. Dopo la verifica della positività al Coronavirus è stato posto in isolamento nel reparto infettivo del S.Chiara di Trento.