Cobo, rimedio bruschetta con aglio

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - L'eccentrico artista e oste bolzanino Rino Zullo, in arte Cobo, dopo la pausa invernale nei prossimi giorni riaprirà la sua coloratissima wine bar Fischbänke in via Dr. Streiter, in centro storico. Anche lui nota, per colpa del coronavirus, il calo di turisti tedeschi, che sono una presenza fissa nel suo locale, ma per questo non si perde d'animo. "Ho già ideato un nuovo cartello: 'Le nostre bruschette le prepariamo con tanto aglio. Non serve nulla, ma tiene lontano gli altri'", ironizza.